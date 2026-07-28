/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ இரண்டு பைக் மாயம் போலீசார் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:09 AM
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குளித்தலை; குளித்தலை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில், வக்கீலாக இருப்பவர் ராஜநந்தர்வளி, 40. இவர் தனக்கு சொந்தமான ஹோண்டா சைன் பைக்கை கடந்த, 25 மதியம் 2:30 மணியளவில் நீதிமன்ற வளாகத்தில் நிறுத்தியிருந்தார். சிறிது நேரத்தில் பைக்கை காணவில்லை.
இதேபோல் கே.பட்டை கிராமத்தை சேர்ந்த ஜெயச்சந்திரன், 23, விவசாய கூலி தொழிலாளி. இவர் ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் பைக்கை குளித்தலை சுங்கச்சாவடியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் நிறுத்தி வைத்திருந்தார். சிறிது நேரத்தில் பைக்கை காணவில்லை. இது குறித்து குளித்தலை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.