சர்க்கஸ் கலைஞரை தாக்கியவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு
சர்க்கஸ் கலைஞரை தாக்கியவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:25 AM
கரூர்:வேலாயுதம்பாளையம் அருகே, சர்க்கஸ் கலைஞர் மற்றும் அவரது மனைவியை தாக்கியவர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
கரூர்
மாவட்டம், நொய்யல் குந்தாணி பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரகுபதி, 39,
சர்க்கஸ் கலைஞர். அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் முருகேசன், 50; சர்க்கஸ்
நடத்தி வருகிறார். இருவரும் உறவினர்கள். இந்நிலையில், சில
நாட்களுக்கு முன்பு ரகுபதியிடம், அவரது குழந்தைகளை சர்க்கஸ்
நிகழ்ச்சிக்கு அனுப்பும்படி முருகேசன் கேட்டுள்ளார். அதற்கு, ரகுபதி
மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதனால், இருவருக்கும் இடையே முன் விரோதம்
ஏற்பட்டுள்ளது.
நேற்று முன்தினம் ரகுபதி, அவரது மனைவி நதியா, 32,
ஆகியோர் முருகேசனின் சகோதரர் அழகர், 45, என்பவரை பார்க்க
சென்றுள்ளனர். அப்போது அங்கு வந்த முருகேசன், குழந்தைகளை சர்க்கஸ்
நிகழ்ச்சிக்கு ஏன் அனுப்ப மறுக்கிறாய் என கூறி, ரகுபதியை இரும்பு சேரை
எடுத்து அடித்துள்ளார். தடுக்க சென்ற, ரகுபதியின் மனைவி நதியாவுக்கும்
அடி விழுந்தது.
காயமடைந்த இருவரும், கரூர் அரசு மருத்துவக்
கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். ரகுபதி
அளித்த புகார் படி, வேலாயுதம்பாளையம் போலீசார், முருகேசன் மீது
வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.