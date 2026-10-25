/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/டிரைவரிடம் மோசடி போலீசார் வழக்கு
ADDED : செப் 28, 2026 06:34 AM
அ நிறம் | அளவு
கரூர்:கரூர்
மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் வெங்கம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர்
சந்துரு, 27; டிரைவர். இவருக்கு கடந்த, 18ல் மொபைல் போன் சிம் குறித்த
விசாரணை என, மர்ம நபர்கள் போன் செய்து விபரம் கேட்டுள்ளனர்.
அதை
உண்மை என நம்பிய, சந்துரு வங்கி கணக்கு தொடர்பான தகவல்களை, போனில்
பேசியவர்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, சந்துருவின்
வங்கி கணக்கில் இருந்து, இரண்டு லட்சத்து, 61,273 ரூபாய், 70 பைசாவை மர்ம
நபர்கள் எடுத்து விட்டனர். இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த சந்துரு கரூர்
சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் செய்தார். இதையடுத்து, சைபர் கிரைம்
போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.