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கால்நடை பல்கலையில் 23ல் கோழி வளர்ப்பு பயிற்சி

கால்நடை பல்கலையில் 23ல் கோழி வளர்ப்பு பயிற்சி

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:47 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:47 AM

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கரூர்; கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழக பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் வரும், 23ல், கோழி வளர்ப்பு பயிற்சி முகாம் நடக்கிறது.

இதுகுறித்து, ஆராய்ச்சி மைய தலைவர் சக்திவேல் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

கரூர் பண்டுதகாரன்புதுார் கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழக பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் வரும், 23ல் கோழி வளர்ப்பு பயிற்சி முகாம் நடக்கிறது. அதில், புறக்கடை கோழி வளர்ப்பில் உள்ள நவீன தொழில் நுட்பங்கள், கோழியினங்கள், கொட்டகை அமைத்தல், கோழிகளுக்கான தீவனம் தயாரித்தல், கோழி-களை தாக்கும் நோய்கள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில், பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் பேசுகின்றனர். மேலும், செயல்முறை விளக்க படக்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பயிற்சி கட்டணம், 590 ரூபாய். முகாமில், கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்-தவர்கள் பங்கேற்கலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு, 73390-57073, 04324-294335 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு, அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

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