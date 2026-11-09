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வரும் 12ல் கரூரில் மின் குறைதீர் கூட்டம்

வரும் 12ல் கரூரில் மின் குறைதீர் கூட்டம்

ADDED : நவ 08, 2026 06:32 AM

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ADDED : நவ 08, 2026 06:32 AM

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கரூர்:கரூர் மின்வாரிய மேற்பார்வை பொறியாளர் அலுவலகம் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:

கரூர் மின் பகிர்மான வட்டம் சார்ந்த பகுதியில், மாதாந்திர மின் குறைதீர் கூட்டம், மூன்று இடங்களில் நடக்கிறது. அதன்படி வரும், 12 காலை, 11:00 மணிக்கு கரூர் நகர செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் மின் குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது.

வரும், 18 காலை, 11:00 மணிக்கு கரூர் கிராமியம் செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்திலும்; 26 காலை, 11:00 மணிக்கு குளித்தலை செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்திலும் மின் குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது அதில், பொதுமக்கள் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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