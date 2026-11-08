தீபாவளி பண்டிகைக்கு தொடர் விடுமுறை புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் மக்கள் கூட்டம்
தீபாவளி பண்டிகைக்கு தொடர் விடுமுறை புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் மக்கள் கூட்டம்
ADDED : நவ 07, 2026 06:08 AM
கரூர்:தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, மூன்று நாட்கள் விடுமுறை உள்ளதால், கரூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில், சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல நேற்று பொதுமக்கள் குவிந்தனர்.
நாடு முழுவதும், ஹிந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான, தீபாவளி பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுகிறது. இதற்காக, பொது மக்கள் புத்தாடை, வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வாங்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் வழக்கமான விடுமுறையாகும். நாளை தீபாவளி பண்டிகை விடுமுறை மற்றும் நாளை மறுநாள் பொது விடுமுறை என அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, மூன்று நாட்கள் விடுமுறை என்பதால், கரூர் மாவட்டத்தில் பணியாற்றி வரும் அரசு, தனியார் ஊழியர்கள், விடுதிகளில் தங்கி படிக்கும் மாணவ, மாணவியர் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல, நேற்று கரூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் குவிந்தனர். இதனால் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில்
ஈடுபட்டிருந்தனர்.