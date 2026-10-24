கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் பிரதோஷம்

UPDATED : அக் 09, 2026 06:04 AM
ADDED : அக் 09, 2026 05:51 AM
கரூர்:கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில், புரட்டாசி மாத பிரதோஷ விழா நடந்தது.
மாலை
4:00 மணியளவில் கோவில் கொடிமரம் அருகே உள்ள, மகா நந்தி பெருமானுக்கு
பால், தயிர், பன்னீர், பஞ்சாமிர்தம், சந்தனம், மஞ்சள், இளநீர், விபூதி,
குங்குமம் உள்ளிட்ட 18 வகையான வாசனை திரவியங்களால் மகா அபிஷேகம்
நடைபெற்றது.
தொடர்ந்து, மலர்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
பின்னர்,
கல்யாண பசுபதீஸ்வரருக்கு சிறப்பு பூஜை நடந்தது. ஏராளமான
பக்தர்கள் 'ஓம் நமச்சிவாய' என்ற பக்தி கோஷத்துடன் தரிசனம் செய்தனர்.
பின்னர் பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
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வேலாயுதம்பாளையம் அருகே, நன்செய் புகழூர் பாகவல்லி அம்பிகை சமேத
மேகபாலீஸ்வரர் கோவில் பிரதோஷ விழாவில், நந்திக்கு பல்வேறு வாசனை
திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
* திருக்காடுதுறை
மாதேஸ்வரி அம்பிகை சமேத மாதேஸ்வரன் கோவில், புன்னம்சத்திரம் அருகே
புன்னைவன நாயகி உடனுறை புன்னைவனநாதர் கோவில், நத்தமேடு ஈஸ்வரன்
கோவில் மற்றும் தவிட்டுப்பாளையம், நொய்யல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில்
உள்ள சிவன் கோவில்களில், நந்தி பெருமானுக்கு பால், பன்னீர் அபிஷேகம்
நடந்தது.
* குளித்தலை கடம்பவனேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள
நந்தீஸ்வரருக்கு தேன், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம், பால், பழங்கள்
மற்றும் திரவியங்களால் அபிஷேகம் நடந்தது. இதேபோல், அய்யர்மலை
ரத்தினகிரீஸ்வரர், சிவாயம் சிவபுரீஸ்வரர், குளித்தலை மீனாட்சி
சுந்தரேஸ்வர், மேட்டுமருதுார் ஆராமிதீஸ்வரர் மருதுார் மீனாட்சி
சுந்தரேஸ்வரர், தண்ணீர்பள்ளி ஏகாம்பரேஸ்வரர், பெரியபாலம்
நதிஈஸ்வரர், ஆர்.டி.மலை விராச்சிலேஸ்வரர், சின்னரெட்டியபட்டி
ஆவுடைலிங்கேஸ்வரர், தோகைமலை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர், இடையபட்டி
ரத்தின
கிரீஸ்வரர், கழுகூர் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் உள்ளிட்ட சிவாலங்களில் பிரதோஷ சிறப்பு பூஜை நடந்தது.