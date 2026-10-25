கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் பிரதோஷம்

ADDED : அக் 24, 2026 06:51 AM
கரூர்:கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் நடந்த, ஐப்பசி மாத சனி பிரதோஷ விழாவில், நேற்று பலர் பங்கேற்றனர்.
பிரசித்தி
பெற்ற, கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள, நந்தி சிலைக்கு
நேற்று மாலை, 4:30 முதல் 5:00 மணி வரை பால், தயிர், பன்னீர்,
பஞ்சாமிர்தம், சந்தனம், மஞ்சள், குங்குமம் உள்ளிட்ட, 18 வகையான
பல்வேறு வாசனை திரவியங்களால் சிறப்பு அபிேஷகம் நடந்தது. பிறகு, நந்தி
சிலைக்கு வெள்ளி கவசம் பொருத்தப்பட்டு, மஹா தீபாராதனை
காட்டப்பட்டது. அப்போது, ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமியை
வழிபட்டனர். தொடர்ந்து மூலவர், நடராஜர் சிலைகளுக்கு அபி ேஷகம்
நடந்தது.
* வேலாயுதம்பாளையம் அருகே, நன்செய் புகழூர் பாகவல்லி
அம்பிகை சமேத மேகபாலீஸ்வரர் கோவிலில், நந்தி சிலைக்கு வாசனை
திரவியங்களால் அபிேஷகம் நடந்தது. பிறகு, மூலவர் மேகபாலீஸ்வரர்
சிறப்பு பூக்கள்
அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தார்.
அதேபோல்,
புன்னம் புன்னைவனநாதர் உடனுறை, புன்னைவன நாயகி கோவில்,
திருகாடுதுறை மாதேஸ்வரன் கோவில், நத்தமேடு ஈஸ்வரன்
கோவில்களிலும் பிரதோஷத்தையொட்டி சிறப்பு பூஜை நடந்தது.