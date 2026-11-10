கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் பிரதோஷம்

ADDED : நவ 07, 2026 06:19 AM
கரூர்:பிரசித்தி
பெற்ற கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள, நந்தி சிலைக்கு
நேற்று மாலை பால், தயிர், பன்னீர், பஞ்சாமிர்தம், சந்தனம், மஞ்சள்,
குங்குமம் உள்ளிட்ட, 18 வகையான பல்வேறு வாசனை திரவியங்களால்
சிறப்பு அபிேஷகம் நடந்தது. பிறகு, நந்தி சிலைக்கு வெள்ளி கவசம்
பொருத்தப்பட்டு, மஹா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
ஏராளமான
பக்தர்கள் சுவாமியை வழிபட்டனர். தொடர்ந்து மூலவர், நடராஜர்
சிலைகளுக்கு தீபாராதனை காண்பித்த பின், பக்தர்களுக்கு பிரசாதம்
வழங்கப்பட்டது.* வேலாயுதம்பாளையம் அருகே, நன்செய் புகழூர்
பாகவல்லி அம்பிகை சமேத மேகபாலீஸ்வரர் கோவிலில்,
பிரதோஷத்தையொட்டி, நந்தி சிலைக்கு வாசனை திரவியங்கள் மூலம் அபி
ேஷகம் நடந்தது. பிறகு, மூலவர் மேகபாலீஸ்வரர் சிறப்பு பூக்கள்
அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சி யளித்தார். அதேபோல், புன்னம்
புன்னைவனநாதர் உடனுறை புன்னைவன நாயகி கோவில், திருகாடு துறை
மாதேஸ்வரன் கோவில், நத்தமேடு ஈஸ்வரன் கோவில்களில், ஐப்பசி மாத
பிரதோஷத்தையொட்டி சிறப்பு பூஜை நடந்தது.