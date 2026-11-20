விவசாயிகளுக்கு எருக்கன் இலை கரைசல் தயாரிப்பு செயல் விளக்கம்
விவசாயிகளுக்கு எருக்கன் இலை கரைசல் தயாரிப்பு செயல் விளக்கம்
ADDED : நவ 20, 2026 03:58 AM
கரூர்:கரூர் மாவட்டம் புஞ்சைபுகழூர்
பகுதியில் உள்ள தென்னந்தோப்பில், இயற்கை முறையில் பூச்சிகளை
கட்டுப்படுத்தவும், பயிர் பாதுகாப்பிற்காகவும் 'எருக்கன் இலை
கரைசல்' தயாரித்தல் மற்றும் அதன் பயன்பாடு குறித்த செயல்
விளக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கிராமப்புற
வேளாண் பணி அனுபவ திட்டத்தின் கீழ், கரூர் அரசு வேளாண் கல்லுாரி
மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய இறுதியாண்டு மாணவர்களான தீபக்குமார், ஆகாஷ்
குமார், அகிலன், அருள் பிரகாஷ், ஆகாஷ், பூமிஷ், அருண்குமார் ஆகியோர் செயல்
விளக்கம் அளித்தனர். தென்னை, மரங்களில் போரான் நுண்ணுாட்டச்சத்து
குறைபாடு, இளம் இலைகளின் முறையற்ற வளர்ச்சி மற்றும் குரும்பைகள்
உதிர்தல் போன்ற பிரச்னை குறித்து செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
தென்னை
மரங்களை தாக்கும் பூச்சிகளின் வகைகள் மற்றும் அவற்றை
கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்து, விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, குறைந்த செலவில் எளிதாக
கிடைக்கக்கூடிய எருக்கன் இலைகளை கொண்டு, இயற்கை கரைசல் தயாரிக்கும்
முறை, அதை தென்னை மரங்களுக்கு பயன்படுத்தும் விதத்தையும், மாணவர்கள்
செயல் விளக்கத்துடன் எடுத்துரைத்தனர்.
மேலும், தென்னை மரங்களில்
ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை, ஆரம்ப நிலையிலேயே சரியான
முறையில் கண்டறிந்து, வேளாண் துறையால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட
ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை முறைகளை பின்பற்றுவதன் அவசியத்தையும்
மாணவர்கள் விளக்கினர். அப்பகுதியை சேர்ந்த தென்னை விவசாயிகள்
கலந்து கொண்டனர்.