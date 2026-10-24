துவக்கப்பள்ளி கழிவறைக்கு நீர் வசதி கட்டாயம் தேவை

ADDED : அக் 10, 2026 06:35 AM
அரவக்குறிச்சி:க.பரமத்தி
ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மஞ்சுநுார் ஊராட்சி அருகே,
கந்தசாமிவலசு பகுதியில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி உள்ளது.
15-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் படிக்கின்றனர். பள்ளியில் கழிவறை
உள்ளது. ஆனால் தேவையான தண்ணீர் வசதி இதுவரை முறையாக
ஏற்படுத்தப்படவில்லை.
கழிவறையில் தண்ணீர் இல்லாததால்,
மாணவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அருகிலுள்ள வீடுகளுக்கு சென்று, தண்ணீர்
பிடித்து வர வேண்டிய நிலை உள்ளது. பள்ளியில் பயிலும் குழந்தைகள் வயது
குறைந்தவர்கள் என்பதால், கழிவறை, குடிநீர் போன்ற அடிப்படை வசதிகள்
முறையாக இருப்பதை, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
க.பரமத்தி ஒன்றிய பகுதிகளில் ஏற்கனவே பல்வேறு அரசு பள்ளிகளில்,
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால், பள்ளிகளை தொடர்ந்து
நடத்துவதிலும், சில இடங்களில் பள்ளிகள் மூடப்படும் நிலையும் உருவாகி
வருவதாக பொதுமக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
எனவே, கந்தசாமிவலசு
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில், பள்ளி கல்வித்துறை அதிகாரிகள்
உடனடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டு, மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்கான
கழிவறைக்கு நிரந்தர தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்துவதுடன், பள்ளிக்கு
தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து தர வேண்டும்.