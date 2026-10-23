பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
ADDED : அக் 22, 2026 07:19 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் ராஜா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
பிரதம
மந்திரியின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம், கரூர் மாவட்டத்தில் மத்திய,
மாநில அரசின் மானியத்துடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
அரவக்குறிச்சி பகுதி விவசாயிகள், நடப்பு சிறப்பு பருவத்தில் சாகுபடி
செய்துள்ள சம்பா நெல், மக்காச்சோளம் பயிர்களுக்கு பயிர் காப்பீடு
செய்திட வேண்டும். எல்நினோ போன்ற இயற்கை இடர்பாடுகளில் ஏற்படும்
மகசூல் பாதிப்பில் இருந்து வாழ்வாதாரத்தையும், பொருளாதார
இழப்பையும் பாதுகாக்க பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் பதிவு
செய்திட வேண்டும்.
ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்
விவசாயிகள்,
குத்தகை விவசாயிகள் இத்திட்டத்தில் சேர தகுதியானவர்கள். பயிர்
கடன் பெறும் விவசாயிகள் அவர்களின் விருப்பத்தின் பேரில் கடிதம்
கொடுத்து, இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்ளலாம். பயிர் கடன் பெறாத
விவசாயிகள் தங்களது விருப்பத்தின் பேரில் இத்திட்டத்தில் சேரலாம்.
காப்பீடு செய்ய தேவைப்படும் ஆவணங்களாக ஆதார் அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு
எண் மற்றும் ஐ.எப்.எஸ்.சி., தகவல் கூடிய பாஸ் புத்தகத்தின் முதல் பக்க
நகல், கிராம நிர்வாக அலுவலர் வழங்கிய நடப்பு பயிர் சாகுபடி அடங்கல்,
கம்ப்யூட்டர் சிட்டா நகல், முன் மொழிவு படிவம் ஆகியவற்றை சமர்ப்பிக்க
வேண்டும்.
கடைசி தேதி அறிவிப்பு
நெல் பயிருக்கு காப்பீட்டு தொகை
ஏக்கருக்கு ரூ. 39,300, பிரீமியம் தொகையாக ஏக்கருக்கு ரூ. 589.50.
செலுத்த வேண்டிய கடைசி நாள் நவம்பர் 15ம் தேதி. மக்காச்சோளம் பயிருக்கு
காப்பீட்டு தொகை ஏக்கருக்கு ரூ.33,300, பிரீமியம் தொகையாக
ஏக்கருக்கு ரூ.499.50. செலுத்த வேண்டிய கடைசி நாள் டிசம்பவர் 2ம் தேதி.
மேலும் விரிவான விபரங்களுக்கு, வேளாண்மை துறை அலுவலர்களை தொடர்பு
கொண்டு, உரிய கால கெடுவிற்குள் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம்
அல்லது தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் பொது சேவை மையங்களில்
பிரீமியம் செலுத்தி பயிர் காப்பீடு செய்து பயனடையலாம். நெல்
பயிருக்கு அரவக்குறிச்சி பிர்கா மட்டும். மக்காச்சோளம் பயிருக்கு
அரவக்குறிச்சி மற்றும் பள்ளப்பட்டி பிர்காவுக்கு உட்பட்ட
விவசாயிகள், பிரிமியம் தொகையை செலுத்தி பயனடையலாம். இவ்வாறு அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.