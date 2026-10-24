பரதநாட்டிய கலை நிகழ்ச்சி மாணவியருக்கு பரிசு வழங்கல்
பரதநாட்டிய கலை நிகழ்ச்சி மாணவியருக்கு பரிசு வழங்கல்
ADDED : அக் 19, 2026 06:43 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
மற்றும் அய்யர்மலையில் இயங்கி வரும் விசாகா நடன பள்ளி சார்பில்,
நேற்று முன்தினம் இரவு, நவராத்திரி சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக
பரதநாட்டிய கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
குளித்தலை எம்.எல்.ஏ.,
சந்திரன் தலைமை வகித்தார். ஸ்ரீரங்கம் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,
பழனியாண்டி, தமிழர் தேசம் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்
மணிகண்டன், திருச்சி கலை காவிரி நுண்கலை கல்லுாரி உதவி பேராசிரியர்
அபர்ணா பிருத்தி, தமிழர் தேசம்
கட்சியின் கரூர் கிழக்கு மாவட்ட
செயலாளர் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். விசாகா நடன பள்ளி
குரு சிந்துஜா அனைவரையும் வரவேற்றார்.
தமிழர் தேசம் கட்சி யின்
நிறுவனரும், தலைவருமான செல்வகுமார், பரதநாட்டிய கலை
நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட, 44 மாணவ, மாணவியரை பாராட்டி, பரிசு,
சான்றிதழ் வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில், தமிழர் தேசம் கட்சியின்,
தோகைமலை கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் முருகன், குளித்தலை மேற்கு ஒன்றிய
செயலாளர் சக்திவேல், நங்கவரம் நகர இளைஞரணி செயலாளர் அஜித் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.