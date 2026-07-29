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போதை பொருள் இல்லாத இந்தியா போட்டியில் வென்றவர்களுக்கு பரிசு

போதை பொருள் இல்லாத இந்தியா போட்டியில் வென்றவர்களுக்கு பரிசு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:56 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:56 AM

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கரூர்; கரூர் தான்தோன்றிமலை அரசு கலைக்கல்லுா-ரியில், தேசிய இளைஞர் இயக்கம் சார்பில் போதை பொருள் இல்லா இந்தியா விழிப்புணர்வு போட்டி நடத்தி பரிசு வழங்கப்பட்டது.

கல்லுாரி முதல்வர் வாசுதேவன் தலைமை வகித்தார். மத்திய அரசின், 'விக்சித் பாரத்' (வளர்ந்த பாரதம்) சார்பில், போதை பொருள் இல்லா இந்தியாவை உருவாக்கும், பல்வேறு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, மாவட்ட அளவிலான நாட்டு புறப்பாடல், கிராமிய நடனம், தெரு நாடகம், ஓவியம், பேச்சுப்போட்டி, குறும்படம், ரீல்ஸ் தயாரித்தல், கவிதை உள்-ளிட்ட பல்வேறு விழிப்புணர்வு போட்டி நடந்தது. 15 முதல் 29 வயதுக்குட்பட்ட, 200-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் இணைய

தளத்தில் பதிவு செய்து, போட்டிகளில் பங்கேற்-றனர்.

இதில் முதல் இடம் பெற்றவர்கள், மாநில அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள தகுதி பெற்றுள்ளனர்.நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட இளைஞர் அலுவலர் ஷேக் முகமது நிஷாத், நாட்டு நலப்பணித்திட்ட அலுவலர் செந்தில்குமார், தமிழ்த்துறை பேராசி-ரியர் சுந்தரம் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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