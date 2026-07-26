விளையாட்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு
விளையாட்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:07 AM
கரூர்:புகழூர்,
தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் காகித நிறுவனம் சார்பில், பல்வேறு போட்டிகள்
நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
முதன்மை
விழிப்புணர்வு அதிகாரி பண்டிகங்காதர் தலைமை வகித்தார். இங்கு
பணிபுரியும் ஆண், பெண் பணியாளர்கள், இல்லத்தரசிகள் மற்றும்
குழந்தைகளுக்கான பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளை (டி.என்.பி.எல்.,
சாம்பியன் லீக்) மூன்று மாதங்களாக நடத்தி வந்தது. கிரிக்கெட்,
வாலிபால், தடகளம்,
இறகுப்பந்து, பேட்மிட்டன், டென்னிஸ், கேரம், சதுரங்கம், கூடைப்பந்து, டேபிள் டென்னிஸ் போன்ற போட்டிகள் நடந்தன.
மேலும் உடற்பயிற்சியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக எல்போ பிளாங்க், புல்-லப்ஸ், புஷ்-அப்ஸ் போன்ற போட்டிகளும் நடந்தன. மேலும் உலக
சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு மற்றும் எரிசக்தி சேமிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துவதற்காக வாக்கத்தான், மாரத்தான் போட்டி நடந்தது. வெற்றி
பெற்ற, 563 ஆண், பெண் பணியாளர்கள், இல்லத்தரசிகள் மற்றும்
குழந்தைகளுக்கு, 900 பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில், முதன்மை பொது மேலாளர் (மனிதவளம்) கலைச்செல்வன். பிரின்ஸ் தொல்காப்பியன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.