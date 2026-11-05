'தோட்டக்கலை பயிர்களை பாதுகாக்க நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்
'தோட்டக்கலை பயிர்களை பாதுகாக்க நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்
ADDED : நவ 04, 2026 07:21 AM
'கரூ:கரூர் மாவட்ட கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
வட கிழக்கு பருவமழையில் இருந்து பாதுகாக்கும் வகையில், தோட்டக்கலை பயிர்கள் பசுமைக்குடில், நிழல்வலைக்குடில் சேதமடையாமல் இருக்க, அதன் அடிப்பாகத்தை பலமாக நிலத்துடன் இணைப்பு கம்பிகளால் இணைக்க வேண்டும். பசுமைக்குடிலின் கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள் பத்திரமாக மூடி, உள்பகுதியில் காற்று உட்புகாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். அருகில் மரங்கள் இருப்பின், அதன் கிளைகளை கவாத்து செய்ய வேண்டும். நிழல்வலைக்கூடாரத்தின் நீர் தேங்கா வண்ணம் வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்.
உரிய காலத்தில் அறுவடை
மா, பலா, நெல்லி, கொய்யா, எலுமிச்சை பயிர்களின் காய்ந்த, பட்டுபோன கிளைகளை அகற்றிட வேண்டும். இளம் செடிகள் காற்றில் பாதிக்காதவாறு, தாங்கு குச்சிகள் கொண்டு கட்ட வேண்டும். தென்னை மரங்களில் காய்ந்த மற்றும் தேவையற்ற மட்டைகளை அகற்ற வேண்டும். மேலும் அறுவடை நிலையில் உள்ள தேங்காய் மற்றும் இளநீரை உரிய காலத்தில் அறுவடை செய்வதன் மூலம், காற்றின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க முடியும்.
வடிகால் வசதி தேவை
மரவள்ளி மற்றும் காய்கறி பயிர்கள், மழையால் சேதம் ஆவதை தடுக்க தண்ணீர் தேங்கா வண்ணம் நல்ல வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். வெற்றிலை பயிர்களுக்கு உரிய வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். டிரைகோடெர்மாவிரிடி மற்றும் சூடோமோனாஸ் உயிர்பூஞ்சான் உயிர்கொல்லி மருந்துகளை, வேர் பகுதியில் இட்டு நோய் வராமல் தடுக்க வேண்டும். வாழை மரத்தின் அடிப்பகுதியில் மண் அணைத்து வைக்க வேண்டும். உறுதியான கம்புகளை கொண்டு ஊன்றுகோலாக மரத்துக்கு முட்டு கொடுக்க வேண்டும்.
மழை நீர் வடிந்த பின்பு, பயிர்களுக்கேற்றவாறு மேல் உரமிட்டு மண் அணைக்க வேண்டும். நுண்ணுாட்ட சத்துகளை இலை வழி மூலம் தெளித்தல் வேண்டும். வாழை, மரவள்ளி, தக்காளி, வெங்காயம், மிளகாய் பயிர்களுக்கு, பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் பயிர் காப்பீடு செய்து இழப்பீடு பெற வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.