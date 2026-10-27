/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/குடிநீர் வராததை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 05:29 AM
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கரூர்: கரூர் அருகே, குடிநீர் வரவில்லை எனக்கூறி பொதுமக்கள், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
கரூர் பஞ்சாயத்து யூனியன், நெரூர் வடபாகம் கிராம பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட நெரூர், கிருஷ்ணன் கோவில் தெரு, மாரியம்மன் கோவில் தெரு பகு-திகளில், கடந்த மூன்று நாட்களாக தண்ணீர் வர-வில்லை. இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள், பஞ்., அலுவலகத்தில் புகார் செய்யும் பயன் இல்லை.
இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள் நேற்று காலை, முள் செடிகளை வெட்டி சாலையில் போட்டு, கரூர் - நெரூர் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். கரூர் பஞ்., யூனியன் அதிகாரிகள் மற்றும் வாங்கல் போலீசார், சம்பவ இடத் துக்கு சென்று, மறியலில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் இன்று (நேற்று) மாலைக்குள் குடிநீர் சப்ளை செய்ய நட-வடிக்கை எடுப் பதாக தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர்.