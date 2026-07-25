/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ டாஸ்மாக் கடையை அகற்றிட வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:15 AM
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அடுத்த, பாலவிடுதியில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக் கோரி
கடவூர் ஒன்றியம் 'வீ த லீடர்' சார்பாக கண்டன ஆர்பாட்டம் நடந்தது.
தன்னார்வலர்
நவீன்குமார் தலைமை வகித்தார். நாகராஜ் முன்னிலை வகித்தார். பாலவிடுதி
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே மாணவ, மாணவியர், பொதுமக்களுக்கு
அச்சுறுத்தலாக செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும். 500
மீட்டருக்குள் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடை அகற்றப்படும் என
தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. இங்கு செயல்பட்டு வரும் கடை, 300
மீட்டருக்குள் செயல்பட்டு வருகிறது. எனவே இந்த கடையை வேறு இடத்திற்கு
மாற்றம் செய்யாமல் நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டத்தில்
தெரிவித்தனர்.