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பி.எஸ்.என்.எல்., தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு சார்பில் போராட்டம்
பி.எஸ்.என்.எல்., தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு சார்பில் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:17 AM
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கரூர்:கரூர்
பி.எஸ்.என்.எல்., தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு சார்பில், மாவட்ட துணை
செயலாளர் ராஜா தலைமையில், பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகம் முன்
ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அதில், பி.எஸ்.என்.எல்., ஊழியர்களுக்கு ஊதிய
மாற்றத்தை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும், ஓய்வூதியர்களுக்கு
ஓய்வூதிய மாற்றத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும், ஒப்பந்த
தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம் வழங்க வேண்டும் உள்பட,
பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப் பட்டன.
ஆர்ப்பாட்டத்தில்,
மாநில அமைப்பு செயலாளர் கார்த்திகேயன், பொருளாளர் இளங்கோவன், மாவட்ட
செயலாளர்கள் செல்வராஜ், அஸ்லாம் பாஷா, நிர்வாகிகள் சசிகலா,
பெரியசாமி உள்பட, பலர் பங்கேற்றனர்.