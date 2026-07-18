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தோட்டக்கலை துறை அலுவலர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
தோட்டக்கலை துறை அலுவலர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:34 AM
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கரூர்:தமிழ்நாடு
தோட்டக்கலை துறை அலுவலர்கள் சங்க கூட்டமைப்பு சார்பில், மாவட்ட
தலைவர் அருள் செல்வன் தலைமையில், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம்
முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அதில், தோட்டக்கலை துறை வளர்ச்சியை
உறுதிப்படுத்த, தமிழக அரசின் யு.ஏ.டி.டி., 2.0 திட்டத்தை கைவிட
வேண்டும் உள்ளிட்ட, பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், மாவட்ட இணை செயலாளர் செல்வகுமார், அரசு ஊழியர் சங்க
மாவட்ட துணைத்
தலைவர் சங்கர், செயலாளர் பொன் ஜெயராம் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.