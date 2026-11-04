மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்

ADDED : நவ 03, 2026 05:54 AM
கரூர்; கரூர் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், மக்கள் குறைதீர் கூட்டம், கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
இதில், முதியோர் உதவித்தொகை, இலவச வீட்டுமனை பட்டா, வங்கி கடன், பட்டா மாறுதல், கல்வி உதவித்தொகை, குடிநீர், சாலை வசதி உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய, 535 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் பட்டதாரி மற்றும் பட்டதாரி அல்லாத, 5 மாற்றுத்திற-னாளிகளுக்கு, 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திரு-மண உதவித்தொகை, 3,285 ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 1 மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிக்கு காதொலி கருவி என மொத்தம், 2.03 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 6 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கப்பட்டது.கூட்டத்தில் டி.ஆர்.ஓ., விமல்ராஜ், சப்-கலெக்டர் ராஜகோபால், கலால் உதவி கமிஷனர் முருகேசன், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலு-வலர் சந்திரமோகன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.