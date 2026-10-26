கரூர் அருகே ரயில்வே மேம்பாலம் கட்ட பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு
கரூர் அருகே ரயில்வே மேம்பாலம் கட்ட பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 13, 2026 07:12 AM
ADDED : அக் 13, 2026 05:57 AM
கரூர்; திருச்சி ரயில்வே இருப்பு பாதை வழியில், வீர-ராக்கியத்தில் மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
கரூர் அருகே, திருச்சி ரயில்வே இருப்பு பாதையில், வீரராக்கியத்தில் ரயில்வே கேட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கரூர் - திருச்சி இடையே நாள்தோறும், 30க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் ரயில் மற்றும் சரக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்-றன. ரயில்கள் செல்லும் போது, கட்டளையில் உள்ள கேட் மூடப்படுகிறது. அந்த சமயத்தில், கரூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இருந்து, வீர-ராக்கியம் சுற்று வட்டார பகுதிகளுக்கு விரைவாக செல்ல முடிவதில்லை.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
கரூர் அருகே வீரராக்கியம் சுற்று வட்டார பகுதி-களில், வீடுகள், விவசாய நிலங்கள் உள்ளன.
அதனிடையே ரயில்வே இருப்பு பாதை அமைக்-கப்பட்ட போதே, பாலம் கட்ட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தோம். ஆனால், பாலம் கட்ட-வில்லை. கரூர் - திருச்சி ரயில்வே வழித்தடம் முக்கிய பாதையாக மாறி வருகிறது. அதிக ரயில்கள் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தற்போது, மின் பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், வரும் காலங்-களில் அதிக வேகத்தில் ரயில்கள் இயக்கப்படும். ரயில்களில் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கப்படும். எனவே, கரூர் - திருச்சி ரயில்வே வழித்தடத்தில் வீரராக்கியம் பகுதியில் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள்
தெரிவித்தனர்.