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சேதமடைந்த பயணிகள் நிழற்கூடம் சீரமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு
சேதமடைந்த பயணிகள் நிழற்கூடம் சீரமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : அக் 17, 2026 07:31 AM
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கரூர்:கரூர் அருகே, சேதமடைந்த நிழற்கூடத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கரூர்
- வாங்கல் சாலை குப்புச்சிபாளையம் பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில், பல
ஆண்டுகளுக்கு முன், நிழற்கூடம் கட்டப்பட்டது. அதை, வாங்கலில்
இருந்து, கரூர் டவுன் பகுதிகளுக்கு பஸ்களில் செல்லும் பொதுமக்கள்
பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சமீபத்தில்
நிழற்கூடத்தின் சுவர்கள், சேதமடைந்துள்ளன. பக்கவாட்டில்
முட்புதர்கள் அதிகளவில் முளைத்துள்ளது. இதனால், பயணிகள்
அச்சத்துடன் பஸ்சுக்காக காத்திருக்கின்றனர். கரூரில் பருவமழை
தொடங்கிய நிலையில், சேதமடைந்த, பயணிகள் நிழற்கூடத்தை உடனடியாக
சீரமைக்க, கரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது
அவசியம்.