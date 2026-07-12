புகழூர், குளித்தலையில் மக்கள் குறைதீர் முகாம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:03 AM
கரூர்:புகழூர் தாலுகா வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில், பொது வினியோக திட்டத்தின் கீழ், பொதுமக்கள் குறைதீர் முகாம் நடந்தது.
அதில், புகழூர் தாலுகாவுக்குட்பட்ட, 27 வருவாய் கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், திருத்தம், முகவரி மாற்றம், புதிய ரேஷன் கார்டு கோருதல், மொபைல் போன் பதிவு மற்றும் மாற்றம் குறித்த, கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுக்களை அளித்தனர். பிறகு, மனுக்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, தீர்வு காணப்பட்டது.முகாமில், புகழூர் வட்ட வழங்கல் அலுவலர் சுதா, ஆர்.ஐ.,க்கள் வி.ஏ.ஓ.,க்கள் பங்கேற்றனர்.* குளித்தலை தாலுகா அலுவலகத்தில் குறை தீர் முகாமிற்கு, மாவட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலர் சிவக்குமார் தலைமை வகித்தார். வட்ட டி.எஸ்.ஓ., வைரபெருமாள், ஆர்.ஐ. விஜய்ஆனந்த் முன்னிலை வகித்தனர். பொது மக்களிடமிருந்து குடும்ப அட்டையில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், முகவரி மாற்றம் என பல்வேறு வகையில் மனுக்கள் பெறப்பட்டது.