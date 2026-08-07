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அரவக்குறிச்சி அருகே பஸ் வசதி இன்றி பொதுமக்கள் அவஸ்தை
அரவக்குறிச்சி அருகே பஸ் வசதி இன்றி பொதுமக்கள் அவஸ்தை
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:10 AM
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அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி
ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ஆத்துமேடு, ஆர்.வெள்ளோடு, ஈசநத்தம்,
சூலபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களுக்கு, இதுவரை அரசு டவுன் பஸ்
வசதி ஏற்படுத்தப்படாததால், அப்பகுதி மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
இப்பகுதிகளில்
வசிக்கும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்லும்
தொழிலாளர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் போக்குவரத்து வசதி
இல்லாததால் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர். அவசரமாக மருத்துவ
சிகிச்சைக்கு, போக்குவரத்து வசதி கிடைக்காததால்
அவதிப்படுகின்றனர். எனவே, ஆத்துமேடு, ஆர்.வெள்ளோடு, ஈசநத்தம்,
சூலபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களை இணைக்கும் வகையில், அரசு டவுன் பஸ்களை
இயக்க போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.