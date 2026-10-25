அரசு பள்ளிக்கு பொது கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு
அரசு பள்ளிக்கு பொது கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு
ADDED : அக் 24, 2026 06:49 AM
ராசிபுரம்:நாமக்கல்
மாவட்டம், ராசிபுரம் அருகே வெண்ணந்துார் அலவாய்பட்டி பகுதியில்
வெள்ளைப் பிள்ளையார் கோவில் அமைந்துள்ளது.
இக்கோவில் வளாகத்தில் உள்ள
பொது கிணற்றில் இருந்து அப்பகுதி மக்கள் தண்ணீர் எடுத்து பயன்படுத்தி
வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அப்பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு
பள்ளிக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்ய, இந்த வெள்ளைப்பிள்ளையார் கோவில்
கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் கொண்டு செல்ல, ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில்
திட்டமிட்டனர்.
இதற்காக, நிலத்தில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கும்
ஆரம்பக்கட்ட பணி, நேற்று தொடங்கியது. வெண்ணந்துார் ஊராட்சி ஒன்றிய
அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள், பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் கோவில்
பகுதிக்கு சென்றனர். அங்கு குழாய் பதிக்க சாலையோரம் பள்ளம் தோண்டும் பணி
தொடங்கியது. அப்போது அங்கு திரண்டு வந்த மக்கள், பணியை தடுத்து
நிறுத்தி, அலுவலர்களை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது
பொதுமக்கள், 'வெள்ளைப்பிள்ளையார் கோவில் பொது கிணற்றை நம்பியே
இப்பகுதி மக்கள் உள்ளோம். தற்போது, இந்த கிணற்றில் இருந்து கூடுதல்
மோட்டார் அமைத்து அரசு பள்ளிக்கு தண்ணீர் எடுத்து சென்றால், கிராம
மக்களுக்கு குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும். அதனால், பள்ளிக்கு மாற்று
ஏற்பாடு மூலம் குடிநீர் வசதி செய்து தர வேண்டும்' என்றனர்.