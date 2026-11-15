பயனற்ற நிலையில் கழிப்பிடம் பொதுமக்கள் கடும் அவதி

ADDED : நவ 14, 2026 07:07 AM
கரூர்:கரூர் அருகே, பொது கழிப்பிடம் முட்புதர்கள் முளைத்து பயனற்ற நிலையில், சேதம் அடைந்துள்ளது.
புலியூர்
பகுதியில், பொது மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்,
பல லட்ச ரூபாய் செலவில் பொது கழிப்பிடம் மற்றும்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கழிப்பிடம் கட்டப்பட்டது. அதை, அந்த
பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில்,
அந்த கழிப்பிடம் சில மாதங்களுக்கு முன் சேதம் அடைந்துள்ளது. அதை
புலியூர் டவுன் பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் சரி செய்யவில்லை. மேலும்,
கழிப்பிடத்துக்குள் நுழைய முடியாதபடி அதிகளவில் முட்புதர்கள்
முளைத்துள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் கழிப்பிடத்தை பயன்படுத்த
முடியாமல், திறந்த வெளியை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இதனால்,
புலியூர் பகுதியில் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது. எனவே,
சேதமடைந்து முட்புதர்களால் சூழப்பட்டுள்ள, கழிப்பிடத்தை
சீரமைத்து, பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு விட, புலியூர் டவுன்
பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம்.