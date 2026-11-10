அரவக்குறிச்சியில் அம்மா உணவகம் திறக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்
அரவக்குறிச்சியில் அம்மா உணவகம் திறக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 09, 2026 06:32 AM
அரவக்குறிச்சி:கரூர்
மாவட்டத்தின் முக்கிய வணிகமும், போக்குவரத்து மையமுமான
அரவக்குறிச்சியில் ஏழை எளிய மக்கள், தினக்கூலி தொழிலாளர்கள்,
முதியோர், மாணவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில், அம்மா
உணவகத்தை தொடங்க வேண்டும் என, அனைவரும் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ஏழை மக்கள் பயன் பெறுவர்
அரவக்குறிச்சி
சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இருந்து, தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான
மக்கள் வேலை, மருத்துவம், கல்வி மற்றும் வணிக தேவைகளுக்காக
அரவக்குறிச்சிக்கு வருகை தருகின்றனர்.
இந்நிலையில் குறைந்த
வருமானம் கொண்டவர்களுக்கு தரமான, சத்தான உணவை குறைந்த விலையில்
பெறுவது, இப்பகுதியில் சவாலாக உள்ளது. இச்சூழலில் அம்மா உணவகம்
தொடங்கினால் ஏழை எளிய மக்கள் பயன்பெறுவர்.
மக்களிடம் வரவேற்பு
ஏற்கனவே
மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில், அம்மா உணவகங்கள் செயல்பட்டு, ஏழை
மக்களின் பசியை போக்கும் முக்கியமான சமூக திட்டமாக விளங்கி
வருகிறது. காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு என மூன்று நேரங்களிலும்
குறைந்த விலையில் சத்தான உணவு வழங்கப்படுவதால், பொதுமக்களிடையே
அம்மா உணவகத்திற்கு பெரும் வரவேற்பு உள்ளது.
அரவக்குறிச்சி
பகுதியில் பஸ் ஸ்டாண்ட், அரசு மருத்துவமனை, சந்தை வளாகம் போன்ற மக்கள்
அதிகம் கூடும் பகுதிகளில், அம்மா உணவகம் அமைக்கப்பட்டால், தினசரி
வருகை தரும் மக்களுக்கு மிகுந்த பயன் அளிக்கும். குறிப்பாக, வேலை தேடி
வரும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் மருத்துவ தேவைகளுக்காக வரும்
நோயாளிகளின் உறவினர்களுக்கு இது உதவியாக இருக்கும்.
எனவே மாவட்ட
நிர்வாகமும், தமிழ்நாடு அரசும், அரவக்குறிச்சி பகுதியில்
பொதுமக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கையை கருத்தில் கொண்டு, விரைவில் அம்மா
உணவகம் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.