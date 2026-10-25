தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ஐயப்ப தர்ம பிரசார சபா சார்பில் புஞ்பாஞ்சலி

ஐயப்ப தர்ம பிரசார சபா சார்பில் புஞ்பாஞ்சலி

ஐயப்ப தர்ம பிரசார சபா சார்பில் புஞ்பாஞ்சலி

ADDED : அக் 24, 2026 06:39 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 24, 2026 06:39 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கரூர்:அகில பாரதிய ஐயப்ப தர்ம பிரசார சபா, கரூர் மாவட்ட கிளை சார்பில், புஷ்பாஞ்சலி விழா தான்தோன்றிமலை அசோக் நகர் சக்தி விநாயகர் கோவிலில் நடந்தது.

அதில் அதிகாலை, 4:30 மணிக்கு விநாயகர் வழிபாடு, தர்மசாஸ்திர மூலமந்திர ேஹாமம், வேத கோஷத்துடன் புஷ்பாஞ்சலி விழா தொடங்கியது. பிறகு காலை, 10:00 மணிக்கு மங்கள இசையுடன் ஐயப்பனுக்கு நாம அர்ச்சனை, புஷ்பாஞ்சலி நடந்தது. பின்னர் மஹா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமியை வழிபட்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us