/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ஐயப்ப தர்ம பிரசார சபா சார்பில் புஞ்பாஞ்சலி
ADDED : அக் 24, 2026 06:39 AM
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கரூர்:அகில
பாரதிய ஐயப்ப தர்ம பிரசார சபா, கரூர் மாவட்ட கிளை சார்பில்,
புஷ்பாஞ்சலி விழா தான்தோன்றிமலை அசோக் நகர் சக்தி விநாயகர்
கோவிலில் நடந்தது.
அதில் அதிகாலை, 4:30 மணிக்கு விநாயகர்
வழிபாடு, தர்மசாஸ்திர மூலமந்திர ேஹாமம், வேத கோஷத்துடன்
புஷ்பாஞ்சலி விழா தொடங்கியது. பிறகு காலை, 10:00 மணிக்கு மங்கள
இசையுடன் ஐயப்பனுக்கு நாம அர்ச்சனை, புஷ்பாஞ்சலி நடந்தது. பின்னர்
மஹா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு
அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமியை
வழிபட்டனர்.