கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமி கோவிலில் இன்று புஷ்பயாகம்

UPDATED : அக் 06, 2026 06:34 AM
ADDED : அக் 06, 2026 05:16 AM
கரூர்; கரூர் தான்தோன்றிமலை கல்யாண வெங்கடர-மண சுவாமி கோவில், கொங்கு மண்டலத்தின் 'தென் திருப்பதி' என்று போற்றப்படுகிறது. திருப்-பதிக்குச் சென்று நேர்த்திக்கடன் செலுத்த முடி-யாத பக்தர்கள், இங்கு வந்து காணிக்கை செலுத்தி வழிபாடு செய்வது வழக்கம்.
ஆண்டுதோறும் புரட்டாசி திருவிழா, இக்கோ-விலில் சிறப்பாக நடக்கும். இந்தாண்டு கொடி-யேற்றத்துடன் தொடங்கி, திருக்கல்யாணம், தேரோட்டம் மற்றும் ஆளும் பல்லாக்கு உலா வரை அனைத்து வைபவங்களிலும் கரூர் மட்டு-மின்றி, பக்கத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் ஏராள-மான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.நேற்று சுவாமிக்கு சிறப்பு மலர் அலங்காரம் செய்-யப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பின் ஆளும் பல்லாக்கு' உற்சவம் நடந்தது. சிறப்பு அலங்காரத்தில் கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமி ஸ்ரீதேவி, பூதேவியருடன் எழுந்தருளி திருவீதி உலா வந்தார்.
பல்வேறு வாகன சேவைகள் மற்றும் உற்சவங்-களின் நிறைவாக, இன்று விடையாற்றி உற்சவத்-துடன் 'புஷ்பயாக வேள்வி' நடத்தப்படுகிறது. நாடு செழிக்கவும் மக்கள் நலம் பெறவும் வேண்டி மல்-லிகை, முல்லை, சம்பங்கி உள்ளிட்ட பல வண்ண மலர்களால் சிறப்பு புஷ்பாஞ்சலி மற்றும் தீபாராதனை நடக்கவுள்ளது.