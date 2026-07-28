சுற்றித்திரியும் தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி
சுற்றித்திரியும் தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:02 AM
அரவக்குறிச்சி; அரவக்குறிச்சி அடுத்த பள்ளப்பட்டி நகராட்சி எல்-லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில், மக்களின் பாது-காப்பை கருத்தில் கொண்டு, சுற்றித்திரியும் தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் சிறப்பு முகாம் நடந்தது.
சாலைகளில் சுற்றித்திரிந்த தெரு நாய்களை, நக-ராட்சி பணியாளர்கள் பாதுகாப்பாக பிடித்து வந்-தனர். பின்னர், கால்நடை மருத்துவர் மதுமிதா ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தினார்.இதன் மூலம் நாய்களிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடிய ரேபிஸ் நோயை தடுப்பதுடன், மக்-களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நடவடிக்கை-யாக முகாம் அமைந்தது. இந்நிகழ்வில் பள்ளப்-பட்டி நகராட்சி ஆணையர் ஆனந்தகுமார், நக-ராட்சி பொறியாளர் கார்த்திக், சுகாதார ஆய்வாளர் இஸ்மாயில் ஆகியோர் பணிகளை ஆய்வு செய்-தனர்.
மேலும், தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையை கட்-டுப்படுத்தும் நோக்கில் விலங்குகள் பிறப்பை குறைக்கும் திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை, வியாழக்கிழமைகளில் தெரு நாய்-களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்-கொள்ளப்படும் என்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் தெரி-வித்துள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என, நகராட்சி ஆணையர் ஆனந்த-குமார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.