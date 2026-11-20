ADDED : நவ 20, 2026 04:04 AM
குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த இரணியமங்கலத்தில், மழைநீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.
குளித்தலை
ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையாளர் ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தார். மண்டல துணை
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கோபிநாதன் முன்னிலை வகித்தார்.
இரணியமங்கலம் பஞ்.,செயலாளர் மதி, 'மழைநீர் சேகரிப்பு
கட்டமைப்பை மேம்படுத்திடவும், கோடைக்கால வறட்சியை தவிர்க்கவும்,
நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தவும், மழைநீர் சேகரிப்பு மிக
அவசியமாகும். வானத்திலிருந்து விழும் ஒவ்வொரு துளி மழை நீரையும்
வீணாக்காமல் சேமிப்பது நமது தலையாய கடமையாகும்,' என்றார்.
பஞ்.,
அலுவலகத்தில் இருந்து துவங்கிய பேரணியில், இரணியமங்கலம் தனம் அரசு
நிதி உதவி பெறும் தொடக்கப்பள்ளி மாணவ, மாணவியர், ஊராட்சியின் துாய்மை
பணியாளர்கள், துாய்மை காவலர்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இதேபோல்
திம்மம்பட்டி பஞ்சாயத்திலும், மழைநீர் சேமிப்பு விழிப்புணர்வு
பேரணி நடைபெற்றது. பஞ்., செயலர் கதிர்வேல் மற்றும் துாய்மை பணியாளர்கள்
கலந்து கொண்டனர்.