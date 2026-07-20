/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ ரஸ்தாளி வாழைத்தார் ரூ.350க்கு வர்த்தகம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:28 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:லாலாப்பேட்டை மண்டியில் வாழைத்தார்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பிள்ளபாளையம், கருப்பத்துார்,
கள்ளப்பள்ளி, வீரவள்ளி, வீரகுமாரன்பட்டி, மகாதானபுரம்,
பொய்கைப்புத்துாகர் ஆகிய பகுதிகளில் விவசாயிகள் வாழை சாகுபடி
செய்துள்ளனர். வாழைத்தார்கள் அறுவடை செய்யப்பட்டு, லாலாப்பேட்டை
கமிஷன் மண்டிகளில் கொண்டு வந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று
பூவன் வாழைத்தார், 300 ரூபாய், கற்பூரவள்ளி வாழைத்தார், 200 ரூபாய்,
ரஸ்தாளி வாழைத்தார், 350 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வாழைத்தார்களை
உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் வியாபாரிகள் வாங்கி சென்றனர். ஆடி மாதம்
என்பதால், கடந்த வாரத்தை விட நேற்று வாழைத்தார்கள் வரத்து குறைவாக
இருந்தது.