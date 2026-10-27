நில உரிமை வழங்காவிட்டால் ரேஷன் கார்டுகளை திரும்ப ஒப்படைக்க முடிவு
நில உரிமை வழங்காவிட்டால் ரேஷன் கார்டுகளை திரும்ப ஒப்படைக்க முடிவு
ADDED : அக் 27, 2026 05:23 AM
கரூர்: நில உரிமை வழங்காவிட்டால் வாக்காளர், ரேஷன் கார்டுகள் திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும் என, ஜே.ஜே. நகர் குடியிருப்போர் நலச்சங்க தலைவர் தண்டபாணி தலைமையில், கரூர் கலெக்டர் அலுவலக குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்தனர்.
அதில், கூறியிருப்பதாவது: கரூர் தான்தோன்றி-மலை ரங்கா கார்டன் மற்றும் ஜே.ஜே. நகர் குடி-யிருப்பு பகுதிகளில், பல தலைமுறைகளாக சட்-டப்பூர்வ ரயத்துவாரி பட்டா பெற்று, நுாற்றுக்க-ணக்கான குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. அப்-பகுதி மக்களின் நில உரிமை மற்றும் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையின் நடவடிக்கைகளி-லிருந்து பாதுகாப்பது தொடர்பாக, மாவட்ட நிர்-வாகத்திற்கு பலமுறை மனுக்கள் அளித்தும் எவ்-வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. 1967 செட்டில்மென்ட் தாசில்தார் உத்தரவு மற்றும் 1972 இனாம் ஒழிப்பு தீர்ப்பாய தீர்ப்பின்படி, ரங்கா கார்டன் பகுதி மக்களின் சட்டப்பூர்வ ரயத்துவாரி பட்டா உரிமையை மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடி-யாக உறுதி செய்ய வேண்டும்.சொத்து பதிவு தடைகளை நீக்கி, மக்களின் நில பரிவர்த்தனை உரிமைகளை மீட்டுத் தர வேண்டும். கரூர் கலெக்டர் நேரடியாக தலை-யிட்டு, குடியிருப்பு நலச்சங்க நிர்வாகிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும். கோரிக்கை மீது உடன-டியாக நடவடிக்கை எடுக்க வில்லை என்றால், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ரேஷன் கார்டு-களை திரும்ப ஒப்படைக்கும் போராட்டம் நடத்-தப்படும்.
இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.