நாளை ரேஷன் குறைதீர் கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:54 AM
கரூர்:கரூர் மாவட்டத்தில், ரேஷன் குறைதீர் கூட்டம் நாளை நடக்கி-றது என கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்-கையில் கூறியிருப்ப-தாவது:
கரூர்
மாவட்-டத்தில், பொது வினியோக திட்டத்தில் ரேஷன் அட்டைகளில் பெயர்
சேர்த்தல், நீக்கல், திருத்தம், புதிய அட்டை கோருதல் உள்ளிட்ட குறைகளை
நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு குறைதீர் கூட்டம் நாளை (ஜூலை 11) நடக்கிறது.
கரூர், அரவக்குறிச்சி, மண்மங்கலம், புகழூர், குளித்தலை,
கிருஷ்--ணராயபுரம், கடவூர் வட்ட வழங்கல் அலுவலகங்களில்,
சம்பந்--தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலர் தலைமையில் குறைதீர் கூட்டம்
நடக்கிறது. பொது-மக்கள், குறைதீர் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு, பொது
வினியோக திட்டம் தொடர்-பான குறை--களை தீர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.