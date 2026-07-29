பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி கால்பந்து போட்டியில் சாதனை
பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி கால்பந்து போட்டியில் சாதனை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:47 AM
அரவக்குறிச்சி; பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள், கால்பந்து போட்டியில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
அரவக்குறிச்சி குறுவட்ட அளவிலான, கால்-பந்து போட்டி கரூர் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில், பள்ளப்-பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி கால்பந்து அணி மாணவ, மாணவியர் கலந்து கொண்டனர். மாண-வர்கள், இளையோர் பிரிவு இறுதி போட்டியில், ஈசநத்தம் ஹாஜி மீரா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்-ளியுடன் மோதி, 2--1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றனர். மூத்தோர் பிரிவு இறுதி போட்-டியில், 3--2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்-றனர். மிக மூத்தோர் பிரிவு இறுதி போட்டியில், 1--0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றனர்.மாணவியர், இளையோர் இறுதி போட்டியில் ஈசநத்தம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியுடன் மோதி, 5--3 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றனர். மூத்தோர் பிரிவு இறுதி போட்டியில் முதலிடம் பெற்றனர். மேலும், கால்பந்து போட்டியில் ஒட்டு-மொத்த சாம்பியன் பட்டத்தையும் பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவியர் பெற்-றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியரை பள்-ளப்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி தாளாளர் ஹாஜி கஜ-னபர் அலி, தலைமை ஆசிரியர் முகமது இஸ்-மாயில், உதவி தலைமை ஆசிரியர்கள் தாஜூதீன், பள்ளப்பட்டி எஜூகேஷன் சொசைட்டி செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆசி-ரியர்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.