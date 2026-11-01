கொத்தமல்லி தழை வரத்து குறைவால் விலை உயர்வு

ADDED : அக் 31, 2026 07:20 AM
கரூர்:மழை காரணமாக கொத்தமல்லி தழை வரத்து குறைந்து விலை அதிகரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில்
வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக, காய்கறிகளின் வரத்து
குறைந்துள்ளது. இதனால், அவரைக்காய், பீன்ஸ், சின்ன வெங்காயம்
ஆகியவற்றின் விலை, 100 ரூபாயை கடந்துள்ளது. இந்நிலையில்,
கொத்தமல்லி தழை விலையும், உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த மாதம்
தொடக்கத்தில் கொத்தமல்லி தழை, ஒரு கிலோ, 50 முதல், 60 ரூபாய் வரை
விற்றது. இந்நிலையில் நடப்பு அக்., மாதம் முதல், மழை பெய்ய
துவங்கியதால், கரூர் மாவட்டத்தில் மானாவாரி நிலங்களில், கொத்தமல்லி
செடிகள் அழுகியதால் விளைச்சல் குறைந்துள்ளது. இதனால், புதிய
கொத்தமல்லி தழை, கரூர் உழவர் சந்தை, காமராஜ் தினசரி மார்க்கெட்டுக்கு
வருவதும் குறைந்துள்ளது. இதனால், விலை
அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது.
இதுகுறித்து, வியாபாரிகள் கூறியதாவது:
கரூர்
மாவட்டத்தில் காவிரி, அமராவதி ஆற்றுப்பகுதிகளில், கொத்தமல்லி
ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்யப்பட்டது. மழை காரணமாக செடிகள் அழுகி
விட்டன. மேலும், தேனி மாவட்டம் சின்னமனுார், கம்பம், திண்டுக்கல்
மாவட்டம் பழனி, ஒட்டன் சத்திரம் பகுதிகளில் இருந்தும் கொத்தமல்லி தழை
வரத்து இல்லை. இதனால் கொத்தமல்லி தற்போது கிலோ, 80 முதல், 90 ரூபாய்
வரை விலை அதிகரித்துள்ளது. இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.