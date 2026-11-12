/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ நகராட்சி, டவுன் பஞ்.,களில் 9 டன் பட்டாசு குப்பை அகற்றம்
நகராட்சி, டவுன் பஞ்.,களில் 9 டன் பட்டாசு குப்பை அகற்றம்
நகராட்சி, டவுன் பஞ்.,களில் 9 டன் பட்டாசு குப்பை அகற்றம்
ADDED : நவ 10, 2026 04:15 AM
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குளித்தலை; குளித்தலை நகராட்சி பகுதிகளில், 24 வார்டுகளில் தீபாவளி பண்டிகையொட்டி பொதுமக்கள் பயன்படுத்திய பட்டாசுகள் மூலம், 8 டன் காகித குப்பையை துாய்மை பணியாளர்கள் அகற்றினர்.
இதேபோல் மருதுார் டவுன் பஞ்சாயத்தில் உள்ள, 15 வார்டுகளில், 500 கிலோ பட்டாசு காகித குப்பையும், நங்கவரம் டவுன் பஞ்., 18 வார்டுகளில், 800 கிலோ பட்டாசு காகித குப்பை, துாய்மை பணியாளர்கள் மூலம் அகற்றப்பட்டது.