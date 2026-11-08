/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/பொக்லைன் உதவியுடன் தேங்கிய குப்பை அகற்றம்
ADDED : நவ 07, 2026 06:18 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த சிந்தலவாடி மேம்பாலம் அருகே, குப்பை கொட்டும் கிடங்கு
உள்ளது.
இந்த இடத்தில், பஞ்சாயத்து பகுதியில் சேகரித்து கொண்டு
வரப்படும் குப்பை கொட்டப்படுகிறது. பிறகு தரம்
பிரிக்கப்படுகிறது. நேற்று காலை நெடுஞ்சாலை அருகே அதிகமான குப்பை
தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு துர்நாற்றம் வீசியது. இதனால் வாகன
ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டனர். பின்னர், பஞ்சாயத்து சார்பில் பொக்லைன்
கொண்டு குப்பையை, டிராக்டரில் ஏற்றி வேறு பகுதிக்கு கொண்டு
செல்லப்பட்டது. மேலும் குப்பை கொட்டும் இடத்தில் துாய்மை பணி
செய்யப்பட்டுள்ளது.