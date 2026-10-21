/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/வல்லம் சாலையில் முள் செடிகள் அகற்றம்
ADDED : அக் 21, 2026 06:05 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த பிள்ளபாளையம் பஞ்., வல்லம் கிராமத்தில் மக்கள் வசித்து
வருகின்றனர். குடியிருப்பு பகுதிக்கு செல்லும் தார்ச்சாலையின்
இருபுறமும் அதிகமான முள் செடிகள் வளர்ந்து புதர் மண்டி காணப்பட்டது.
இதனால், இந்த சாலை வழியாக வாகனங்களில் செல்லும்போது கடும்
சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர். இந்நிலையில், பஞ்., நிர்வாகம்
சார்பில் பஞ்சாயத்தில் உள்ள நுாறு நாள் திட்ட தொழிலாளர்கள் கொண்டு
சாலையின் இருபுறமும் வளர்ந்த முள் செடிகள் வெட்டி அகற்றும் பணி நடந்தது.