/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/உளுந்து செடிகளின் களைகள் அகற்றம்
ADDED : நவ 14, 2026 07:04 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த வயலுார், பஞ்சப்பட்டி, சிவாயம், பாப்பகாப்பட்டி, போத்து
ராவுத்தன்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள மானாவாரி நிலங்களில்
விவசாயிகள், உளுந்து விதைகளை தெளித்தனர்.
தற்போது மழை காரணமாக
உளுந்து விதைகள் முளைந்து வளர்ந்து வருகிறது. மேலும் செடிகளின் நடுவில்
உள்ள களைகளை அகற்றும் பணியில், விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள்
ஈடுபட்டுள்ளனர். மானாவாரி உளுந்து செடிகளுக்கு, மழை நீர்
கிடைத்துள்ளதால் நன்கு வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.