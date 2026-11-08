/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/நெகிழி பயன்பாட்டை குறைக்கஆய்வு செய்ய வேண்டுகோள்
ADDED : நவ 07, 2026 06:23 AM
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அரவக்குறிச்சி:பள்ளபட்டியில், நெகிழி பயன்பாட்டை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பள்ளப்பட்டியில்,
300க்கும் மேற்பட்ட மளிகை கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளன. பொருட்களை
வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள் நெகிழி பைகளிலேயே வாங்கி செல்கின்றனர்.
மேலும் டீக்கடைகளில் பார்சல் கேட்டு வருபவர்களுக்கும், நெகிழி
பைகளிலேயே கட்டி தரப்படுகின்றன. துாய்மை பணியாளர்கள் மூலம், குப்பை
கிடங்குக்கு எடுத்து செல்லப்படும், நெகிழி அங்கு தீ வைத்து
எரிக்கப்படுவதால், புகை மூட்டம் காணப்படுகிறது.
எனவே மக்கள்
நலனை கருத்தில் கொண்டு, நெகிழி பயன்பாட்டை குறைப்பது குறித்து
பள்ளப்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட மளிகை கடைகள் மற்றும் வணிக
நிறுவனங்களில் நகராட்சி சார்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும்.