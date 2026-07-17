/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ மாட்டு வண்டியில் மணல் கடத்தியவருக்கு காப்பு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:58 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த நத்தமேடு காவிரி ஆற்றில் இருந்து, டயர் மாட்டு வண்டியில் மணல்
கடத்தப்பட்டு வருவதாக வந்த தகவல்படி, நேற்று முன்தினம் மதியம்
மாயனுார் போலீசார் சம்பவ இடத்தில் ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது,
கட்டளை மலையப்பபுரத்தை சேர்ந்த தனராஜ், 38, கட்டளையை சேர்ந்த
பிரபாகரன், 39, ஆகியோர் மணல் ஏற்றிக் கொண்டிருந்தனர். போலீசாரை
பார்த்தவுடன் பிரபாகரன் தப்பினார். மாயனுார் போலீசார் தனராஜை கைது
செய்து. இரண்டு மாட்டு வண்டிகளில் இருந்த, அரை யூனிட் மணலை பறிமுதல்
செய்தனர்.