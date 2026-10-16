ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் போராட்டம்

ADDED : அக் 16, 2026 07:10 AM
கரூர்:கரூர் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே, வட்டார போக்கு
வரத்து அலுவலகம் முன், தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் மகாவிஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். புதிய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை அரசே ஏற்று முறையாக நடத்த வேண்டும். புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கைவிட்டு, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும். 70 வயதை கடந்த ஓய்வூதியர் மற்றும் குடும்ப நல ஓய்வூதியர்களுக்கு, 10 சதவீதம் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும்.
குடும்ப பாதுகாப்பு நிதியை, 50,000 ரூபாயில் இருந்து, 1.50 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். மருத்துவப்படி மாதம், 1,000 ரூபாய்- வழங்க வேண்டும். வருவாய்த்துறை கிராம உதவியாளர்கள், அங்கன்வாடி மற்றும் சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியமாக மாதம், 9,000 ரூபாய்- வழங்க வேண்டும் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சடையாண்டி, மாவட்ட செயலாளர் தங்கவேலு, மாவட்ட இணை செயலாளர் ஆறுமுகம் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.