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குளியல் அறையில் தவறி விழுந்த ஓய்வு பி.எஸ்.என்.எல்., ஊழியர் பலி
குளியல் அறையில் தவறி விழுந்த ஓய்வு பி.எஸ்.என்.எல்., ஊழியர் பலி
ADDED : நவ 09, 2026 06:25 AM
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கரூர்:கரூர் அருகே, குளியல் அறையில் தவறி விழுந்து, ஓய்வு பெற்ற பி.எஸ்.என்.எல்., ஊழியர் உயிரிழந்தார்.
கரூர்
மாவட்டம், வேட்டமங்கலம் காகிதபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம்,
67; ஓய்வு பெற்ற பி.எஸ்.என்.எல்., ஊழியர். இவர் கடந்த, 6ம் தேதி அவரது
வீட்டில், குளியல் அறையில் தவறி விழுந்தார்.
அதில், தலையில் காயம்
அடைந்த ஆறுமுகம், கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில்
சிகிச்சை பெற்றார். இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம்
உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து, ஆறுமுகத்தின் மகன் ஜீவா, 36; போலீசில்
புகார் செய்தார்.
வேலாயுதம்பாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.