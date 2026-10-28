உறுதிமொழிகளின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆய்வு கூட்டம்
உறுதிமொழிகளின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆய்வு கூட்டம்
ADDED : அக் 28, 2026 05:06 AM
கரூர்: கரூர் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், சட்ட-சபை அரசு உறுதி மொழிக்குழு தலைவரும், தஞ்-சாவூர் எம்.எல்.ஏ.,வுமான விஜய் சரவணன் தலைமையில், அரசு உறுதிமொழிகளின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.
அப்போது, அவர் பேசியதாவது: எம்.எல்.ஏ., தெரிவிக்கும் கோரிக்கை, முன்வைக்கப்படும் பிரச்னை மற்றும் அரசின் சார்பில் அளிக்கப்படும் உறுதிமொழி ஆகியவற்றை உரிய முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும். மேலும், சாலை வசதி-களை மேம்படுத்துதல், குடிநீர் வசதியை உறுதி செய்தல், கல்வி மற்றும் சுகாதார கட்டமைப்பு-களை வலுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட, பல்வேறு துறைகளில் வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளப்-பட்டு வருகின்றன.இத்திட்டங்களின் பயன்கள், அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சென்றடையும் வகையில் அனை-வரும் தொடர்ந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். ஏற்கெனவே சட்டசபை அறிக்கை அளிக்கப்பட்டு, 76 உறுதிமொழிகள் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன. இதில் நிலுவையில் உள்ள, 31 உறுதிமொழிகளையும் நிறைவேற்று-வதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகி-றது. இவ்வாறு பேசினார்.
ஆய்வு கூட்டத்தில் சட்டசபை செயலர் சாந்தி, கலெக்டர் முத்துக்குமரன், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அண்-ணா
துரை (பட்டுக்கோட்டை), கருணாநிதி (கோவில்-பட்டி), சுதாகர் (வால்பாறை), கோவிந்தராசன் (பர்கூர்), சண்முகன் (மொடக்குறிச்சி), சதீஸ் கிறிஸ்டோபர் (ராதாபுரம்), பால
முருகன் (அம்பத்துார்), ராம்குமார் (பல்லடம்), கிருஷ்ணராயபுரம் எம்.எல்.ஏ., சத்யா உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.