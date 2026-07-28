/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ குளித்தலையில் இ-சேவை மைய நிர்வாகிகளுடன் ஆய்வு கூட்டம்
குளித்தலையில் இ-சேவை மைய நிர்வாகிகளுடன் ஆய்வு கூட்டம்
குளித்தலையில் இ-சேவை மைய நிர்வாகிகளுடன் ஆய்வு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:11 AM
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குளித்தலை,; குளித்தலை ஆர்.டி.ஓ.. அலுவலக கூட்டரங்கில், நேற்று குளித்தலை தாலுகா பகுதியில் செயல்-பட்டு வரும் இ-சேவை மைய நிர்வாகிகளுக்-கான ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.
ஆர்.டி.ஓ., சிவக்குமார் தலைமை வகித்தார். தாசில்தார் சந்தான செல்வன், தனி தாசில்தார் ஜெயவேல், துணை தாசில்தார்கள் நீதிராஜன், தீபத்திலகை ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். இதில் இ-சேவை மையம்ங்களில், சான்றிதழ், விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் பதி-வேற்றம் செய்திட வேண்டும். பொதுமக்களுக்கு உரிய சேவை கிடைத்திட அனைத்து சேவை மையங்களும் முன்வர வேண்டும். பொது மக்க-ளுக்கு வீண் அலைச்சல், விரயம் தவிர்த்து, அர-சுக்கு நற்பெயர் கிடைக்க அனைவரும் நடந்து கொள்ள வெண்டும் என ஆர்.டி.ஓ., விளக்கம் அளித்தார். 25க்கும் மேற்பட்ட இ-சேவை மைய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.