பாதையை தனிநபர் ஆக்கிரமித்ததை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டம்
பாதையை தனிநபர் ஆக்கிரமித்ததை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:51 AM
குளித்தலை:பாதையை தனிநபர் ஆக்கிரமிப்பு செய்ததை கண்டித்து, பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
குளித்தலை அடுத்த தொண்டமாங்கினம்
பஞ்., கடன்வாங்கியூரில் இருந்து, நத்தம் புறம்போக்கு வழியாக சங்கன்
பூசாரி ஊர் செல்லும் பாதையை, தனி நபர் ஒருவர் ஆக்கிரமிப்பு செய்து
அடைத்துவிட்டார்.
இது குறித்து வருவாய்த்துறைக்கு புகார்
அளித்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என, பொது மக்கள்
புகார் தெரிவித்தனர். இதனால் பாதிக்கப்பட்ட கிராம மக்கள் நேற்று காலை
11:00 மணியளவில் தோகைமலை - மலை பாளையம் நெடுஞ்சாலையில்
வாழைக்கிணம் பஸ் நிறுத்தம் பகுதியில், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தோகைமலை எஸ்.ஐ.,பாலசுப்பிரமணியன் மற்றும் போலீசார். வி.ஏ.ஓ., நர்மதா ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அதில், இரண்டு நாட்களில் ஆக்கிரமிப்பு எடுத்து தரப்படும் என்று உறுதி அளித்தனர்.
இதையேற்றுக் கொண்ட பொதுமக்கள், 1 மணி நேரம் நடத்திய மறியல் போராட்டத்தை விலக்கிக் கொண்டனர்.