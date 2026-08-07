குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை தீர்க்க சாலை மறியல் போராட்டம்
குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை தீர்க்க சாலை மறியல் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:06 AM
கரூர்:கரூரில்,
ஈரோடு-கோவை சாலை சந்திப்பில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை தீர்க்க
வலியுறுத்தி, பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதில்,
ஆண்டாங்கோவில் கீழ்பாகம், மேல்பாகம் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்
குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இது குறித்து பலமுறை
அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும்
எடுக்கப்படவில்லை என கூறி, பொதுமக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை, டி.எஸ்.பி.,
ராஜேஷ்
தலைமையிலான போலீசார், அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
இதனால், போலீசாருடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வெங்கமேடு இன்ஸ்பெக்டர் தண்டாயுதபாணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி
சமாதானப்
படுத்தினார். அதிகாரிகளின் உறுதியை தொடர்ந்து,
பொதுமக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். மறியல்
போராட்டத்தால் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.