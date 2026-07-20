/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ சிந்தலவாடி பஞ்சாயத்தில் மோசமான நிலையில் சாலை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:24 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:சிந்தலவாடி பஞ்சாயத்து சாலை மோசமாக இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த, சிந்தலவாடி பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட மாரியம்மன் கோவில்
பிரிவு சாலை முதல், காஞ்சி நகர் பிரிவு சாலை வரை தார் சாலை உள்ளது. இந்த
சாலை தற்போது குண்டும் குழியுமாக மாறி விட்டது. ஏராளமானோர் சாலை
வழியாக வாகனங்களில் செல்கின்றனர். மழை காலத்தில் மழைநீர், குழிகளில்
தேங்கும்போது மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே, மோசமான நிலையில்
உள்ள சாலையை சரி செய்து, புதிதாக அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.