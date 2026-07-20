தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ சிந்தலவாடி பஞ்சாயத்தில் மோசமான நிலையில் சாலை

சிந்தலவாடி பஞ்சாயத்தில் மோசமான நிலையில் சாலை

சிந்தலவாடி பஞ்சாயத்தில் மோசமான நிலையில் சாலை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:24 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:24 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கிருஷ்ணராயபுரம்:சிந்தலவாடி பஞ்சாயத்து சாலை மோசமாக இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.

கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த, சிந்தலவாடி பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட மாரியம்மன் கோவில் பிரிவு சாலை முதல், காஞ்சி நகர் பிரிவு சாலை வரை தார் சாலை உள்ளது. இந்த சாலை தற்போது குண்டும் குழியுமாக மாறி விட்டது. ஏராளமானோர் சாலை வழியாக வாகனங்களில் செல்கின்றனர். மழை காலத்தில் மழைநீர், குழிகளில் தேங்கும்போது மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே, மோசமான நிலையில் உள்ள சாலையை சரி செய்து, புதிதாக அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us